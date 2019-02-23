أوامر ملكية سعودية بينها تعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب ملك المملكة العربية السعودية، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، أوامر ملكية شملت تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

كما شملت الأوامر الملكية أيضا صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للسعودية تكريماً لعطائهم، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات.