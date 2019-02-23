شكرا لقرائتكم أمر ملكي.. ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للملك سلمان في أمريكا بمرتبة وزير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس الرقم أ / 229 التاريخ 18 / 6 / 1440 بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية بناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ. Advertisements وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت : أولاً : تعين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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