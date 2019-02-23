شكرا لقرائتكم لقاء ثنائي وجلسة مباحثات موسعة بين الملك سلمان والسيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، في شرم الشيخ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعقد الملك سلمان مع الرئيس السيسي لقاءً ثنائيًّا تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

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وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير والمودة التي تكنها مصر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووصل الملك سلمان اليوم السبت إلى شرم الشيخ، لحضور القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها القاهرة على مدار يومين، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.



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