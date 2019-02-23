شكرا لقرائتكم للموظفين.. تفاصيل جديدة للائحة الخدمة المدنية عليك معرفتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري، ماجد بتال، أن الموظف يعمل في العطلة الأسبوعية بدون مكافأة، لكن هذا الأمر محصور فقط فيمن يعملون بنظام (الشيفتات).

وتابع خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن اللائحة حددت أوقات العمل الرسمية بـ7 ساعات، ومنحت الوزير المختص صلاحية تعديل أوقات بدء وانتهاء الدوام في حدود ساعتين فقط بشرط.

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وأضاف بتال أن دور الخدمة المدنية الجديد هو (الحوكمة) والمراجعة، مع بناء إدارات الموارد البشرية الجديدة في الجهات الرسمية، موضحًا أن لوائح الانتظار السابقة في جدارة سوف تنقل للبوابة الوطنية للتوظيف، ولن يفقد أحد النقاط المكتسبة، ليصبح دور البوابة هو الإعلان والتقدم على الوظائف، لكن إجراءات التوظيف نفسها تتم عن طريق “جدارة”.

وأردف أن التصنيف الجديد للوظائف نظام إلكتروني يقوم بقراءة المؤهلات وتصنيف الوظائف عليها بشكل آلي وبدون أي تدخل بشري.

ولفت بتال إلى أن اللائحة الجديدة تؤصل دور وزارة الخدمة المدنية ليصبح دورها الجديد هو دور (المُشرّع)، ويُترك التنفيذ للجهات الأخرى كلٌّ حسب اختصاصه.



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