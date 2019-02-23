شكرا لقرائتكم حماية المستهلك للمواطنين: احذروا القنبلة الموقوتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت جمعية حماية المستهلك، المواطنين والمقيمين من الوقوع في فخ بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية، مسلطةً الضوء على ما ذكره مصرفيون بريطانيون في هذا الشأن، ووصفهم إياها بأنها “قنبلة موقوتة”؛ لأنها معاملات تعتبر ذات مخاطرة عالية.

وقدمت حماية المستهلك إرشادات حذرت فيها الجهات المغرضة بشأن المغالاة في أرباحها المتوقعة من إصدار بطاقات الائتمان ذات العائدة الصفرية، موضحةً أن الفائدة الصفرية هي عروض على البطاقات الائتمانية للمستهلك ليتمكن من امتلاك سلعة، والدفع بأقساط دورية بدون فوائد، لكن إذا تعثر المستهلك في دفع أحد الأقساط فإن الفوائد ترتفع بشكل مبالغ فيه.

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وتابعت حماية المستهلك أن مصرفيين بريطانيين أطلقوا تحذيرات تصف بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية بأنها قنبلة موقوتة؛ ما يتسبب في فضيحة مالية كما حدث مع سلسلة أسواق TESCO في العام 2014؛ حيث كلفتها غرامات بلغت 214 مليون جنيه إسترليني؛ بسبب المغالاة في الأرباح.

كما نوهت بما قاله محللون لجريدة فاينانشيال تايمز البريطانية: إن هذا النوع من المعاملات يعتبر مخاطرة عالية؛ نظرًا لأن الجهات المقرضة تفترض أن المستهلكين قادرون على الالتزام بدفع المبالغ من بطاقاتهم الائتمانية حتى مع معدلات الفائدة العالية.



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