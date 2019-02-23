حجز اسم تجاري الكترونيا 1440 برقم السجل التجاري خلال موقع وزارة التجارة السعودية

نتابع كيفية حجز اسم تجاري الكترونيا بوزارة التجارة والاستثمار، وطريقة حجز الاسم التجاري في السعودية برقم سجل تجاري لشركة أو مؤسسة، حيث يرغب المواطنون في كثير من الأحيان بعمل نشاط تجاري لهم فإنه من الضروري إنشاء اسم تجاري لهذا النشاط ولتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين فإن وزارة التجارة بالمملكة وفرت العديد من الخدمات الالكترونية التي تمكنهم من حجز الأسماء التجارية إلكترونياً، عبر الهاتف الذكي او الحاسوب بكل سهولة وأيضاً قدمت لهم خدمة الاستعلام عن صحة السجل التجاري للشركات أو تعديله وطباعته، ونقدم شرح مفصل عن الطريقة الصحيحة لحجز أسماء تجارية على النت.

حجز اسم تجاري الكترونيا

هل تعلم في حالة اختيار اسم تجاري مفضل لك، فإنه يمكنك حجزه من خلال تسجيل الدخول على موقع وزارة الاستثمار و التجارة السعودية ويأخذ الاسم 24 ساعة حتى تتم مراجعته ثم يتم قبول أو رفض الطلب ويتم إعلام المتقدم عبر الهاتف الذكي ويعلمه بالأسباب في حالة الرفض ومن أجل حجز اسم تجاري الكترونيا برقم السجل 1440 اتبع الخطوات التالية:

دخول رابط الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار خدمات استعلام عن السجل التجاري للشركات.

للشركات. من القائمة الرئيسية نختار دليل الخدمات الالكترونية ومنها نختار طلب حجز اسم تجاري الكترونيا عن طريق النت.

يجب أن يكون لديك حساب خاص بك للموقع، أو قم بعمل حساب عن طريق الضغط على مستخدم جديد.

خدمات موقع وزارة التجارة والاستثمار للشركات

بعد الدخول بحسابك والوصول لصفحة طلب اسم تجاري، فإنه سيطلب منك إدخال الاسم المطلوب ثم نضغط على متابعة، وينقلك إلى صفحة جديدة تكتب بعض البيانات ثم الضغط على متابعه وإرسال وفي الصفحة الأخيرة ليظهر رقم الطلب الذي تم تقديمه في حالة الرغبة بالاستفسار عنه لاحقا.

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الاستعلام عن الرقم الضريبي

الاستعلام عن اسم تجاري برقم السجل

الاستفسار عن طلبك المقدم للحصول على طلب اسم تجاري، ففي حالة لم يتم الرد عليك في طلبك بخصوص الاسماء التجارية فإنه من نفس الموقع تستطيع أن تستفسر عن حالة الطلب، عن طريق الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار رابط الاستعلام عن الاسم التجاري برقم السجل.