اصدار تصريح سفر للتابعين لدول الخليج عبر نظام ابشر الإلكتروني

اصدار تصريح سفر للتابعين لدول الخليج، تقدم بوابة نظام ابشر خدمة إلكترونية تسمح لك بإصدار تصريح سفر للتابعين لدول الخليج، بكل سهولة إلكترونياً، فمن المعروف أن بوابة ابشر تقدم خدمات عديدة، تسهل على جميع المواطنين الوقت والجهد دون الحاجة للذهاب إلي مصلحة الجوازات في المملكة العربية السعودية، من خلال موقعنا نجوم مصرية سوف نقوم بشرح طريقة إصدار تصريح سفر.

طريقة اصدار تصريح سفر للتابعين

لإصدار تصريح سفر للتابعين لدول الخليج، يجب اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع وزاره الداخلية نظام ابشر.

في الجانب العلوي من الصفحة في الزاوية اليسرى سوف تجد منفذ تسجيل الدخول إلى نظام ابشر

قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك أو اسم المستخدم الذي تم تسجيله بالفعل في نظام ابشر، ادخل كلمة المرور لنظام ابشر وادخل الرمز المرئي.

بعد إدخال البيانات المذكورة أعلاه بشكل صحيح، ستري مربع ل “رمز التأكيد المرسلة إلى هاتفك المحمول

ادخل رمز التحقق

ثم اضغط علي تسجيل الدخول.

اختر من قائمه الجوازات (تصاريح السفر للتابعين).

بعد ذلك سوف تنتقل إلى الخطوة التالية التي يوجد بها خدمة إصدار تصريح السفر، ومن ثم قم باختيار (إصدار تصريح بالهوية الوطنية)، بعد الانتهاء من البيانات المطلوبة، قم بالضغط على ( إصدار التصريح)، وقبل الضغط على “تأكيد” تأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح، وبهذه الخطوات تكون قد قمت بإصدار تصريح سفر.