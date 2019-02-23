اعتقال وزيري إعلام بتهمة الفساد في فيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي

اعتقلت السلطات الفيتنامية اثنين من وزراء الإعلام الفيتناميين السابقين، بعد اتهامهما بالفساد.

وبحسب بيان وزارة الأمن العام الصادر أمس، شملت قائمة الاعتقالات نجوين باك سون، الذي تولى منصب وزير الإعلام في الفترة من عام 2011 حتى عام 2016، بسبب «انتهاك اللوائح في التعامل مع المال العام، وأشار البيان إلى اعتقال ترونج مينه توان، الذي تولى نفس المنصب حتى وقفه عن العمل في يوليو الماضي بسبب نفس الاتهامات، وأوضح البيان أن اعتقال الاثنين يعود إلى اتفاق ملغى الآن، اشترت شركة «موبيفون» للهواتف المحمولة بموجبه حصة نسبتها 95% في شركة «إيه.في.جي».

Advertisements

وكان سون، الذي كان وزيرا للإعلام قد صادق على عملية الشراء بدون موافقة من مكتب رئيس الوزراء، بينما وقع توان، الذي كان آنذاك نائبه على القرار، وتبين أن الاتفاق سبب خسائر قيمتها 307 ملايين دولار في ميزانية الدولة.

وكان قد تم اعتقال لي نام ترا «57 عاما» وهو رئيس سابق لشركة «موبيفون» في يوليو العام الماضي ووجهت اتهامات له بانتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة رأسمال الدولة «مما تسبب في عواقب وخيمة»، وحال إدانتهما، سيواجه كل من سون وتوان عقوبة بالسجن 20 عاما.

وشهدت فيتنام حملة صارمة ضد الفساد العام الماضي، تحت قيادة الأمين العام للحزب الشيوعي، نجوين فو ترونج.