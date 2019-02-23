مركز عمليات لمراقبة الحدود بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية أمس أنها وقعت مع النيجر والسودان وتشاد، اللائحة التنفيذية لمركز العمليات المشتركة لتأمين الحدود المشتركة، وذلك في ختام أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لتأمين ومراقبة الحدود المنعقد في نيامي عاصمة النيجر.

وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع ناقش التنفيذ الفعلي للبروتوكول الموقع في 31 مايو 2018 في العاصمة التشادية أنجامينا، مشيرة إلى اتفاق الوزراء على تسمية مندوبيهم في مركز العمليات بأسرع وقت، ودعوة لجنة التنسيق والمتابعة للاجتماع في أسرع وقت في أنجامينا.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورؤساء أركان القوات المسلحة ورؤساء أجهزة المخابرات والاستخبارات في الدول الأربع الموقعة على الاتفاق.