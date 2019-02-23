سجن 9 متهمين في حرق المجمع العلمي المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ- القاهرة قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد على الفنان طارق النهري وتسعة آخرين في قضية إعادة محاكمتهم بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، إبان ثورة 25 يناير 2011. وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، والبراءة لـ 21 آخرين. وكانت المحكمة عاقبت طارق النهري و32 متهما آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.



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