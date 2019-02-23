السعودية اليوم / نائب أمير حائل يقف على مشاريع وخدمات منتزه السمراء السياحي



حائل 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم على مشاريع وخدمات وفعاليات منتزه السمراء السياحي الذي تتجاوز مساحته مليون متر مربع في إطار تفقد سموه للخدمات السياحية في المنطقة .

وفور وصول سموه للمنتزه كان في استقباله مدير المشروع علي بن عبدالوهاب الفايز ومساعديه .

وتجول الأمير فيصل بن فهد بن مقرن داخل أرجاء المشروع واطلع على الخدمات المقدمة في شاليهات المنتزه التي تبلغ (90) شاليها ، ثم زار القرية المائية واطلع على محتوياتها وتبلغ مساحتها نحو مائتي ألف متر مربع وتشمل مواقع خدمات متنوعة ثم انتقل سموه إلى مواقع الكفيهات الخارجية والمحلات التسويقية ومسرح الطفل والألعاب الترفيهية واستمع سموه لشرح من المدير التنفيذي لفعاليات المنتزه إبراهيم بن علي الفايز الذي أوضح فيه أن فعاليات شارع الشانزليزيه المقام في المنتزه تأتي ضمن السعي نحو تنويع الفعاليات وتنشيط الحركة السياحية خلال هذه الأيام ، ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية العرضة

واطلع سموه على مشروع المدينة الترفيهية الذي تبلغ مساحته (300) ألف متر مربع وكذلك البحيرة المائية والقوارب .

اثر ذلك انتقل نائب أمير منطقة حائل إلى المنطقة التراثية التي تتألف من المسجد القديم والبستان وطرق سقيا الأشجار قديماً والسوق الشعبي ومايحتويه من مبيعات للأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات .

واختتم سموه جولته بزيارة الاستراحات التراثية واطلع على الخدمات المقدمة فيها ، ثم شاهد عرضاً عن المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية في المنتزه .

// انتهى //

22:06ت م

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حائل 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم على مشاريع وخدمات وفعاليات منتزه السمراء السياحي الذي تتجاوز مساحته مليون متر مربع في إطار تفقد سموه للخدمات السياحية في المنطقة .وفور وصول سموه للمنتزه كان في استقباله مدير المشروع علي بن عبدالوهاب الفايز ومساعديه .وتجول الأمير فيصل بن فهد بن مقرن داخل أرجاء المشروع واطلع على الخدمات المقدمة في شاليهات المنتزه التي تبلغ (90) شاليها ، ثم زار القرية المائية واطلع على محتوياتها وتبلغ مساحتها نحو مائتي ألف متر مربع وتشمل مواقع خدمات متنوعة ثم انتقل سموه إلى مواقع الكفيهات الخارجية والمحلات التسويقية ومسرح الطفل والألعاب الترفيهية واستمع سموه لشرح من المدير التنفيذي لفعاليات المنتزه إبراهيم بن علي الفايز الذي أوضح فيه أن فعاليات شارع الشانزليزيه المقام في المنتزه تأتي ضمن السعي نحو تنويع الفعاليات وتنشيط الحركة السياحية خلال هذه الأيام ، ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية العرضة السعودية واطلع سموه على مشروع المدينة الترفيهية الذي تبلغ مساحته (300) ألف متر مربع وكذلك البحيرة المائية والقوارب .اثر ذلك انتقل نائب أمير منطقة حائل إلى المنطقة التراثية التي تتألف من المسجد القديم والبستان وطرق سقيا الأشجار قديماً والسوق الشعبي ومايحتويه من مبيعات للأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات .واختتم سموه جولته بزيارة الاستراحات التراثية واطلع على الخدمات المقدمة فيها ، ثم شاهد عرضاً عن المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية في المنتزه .// انتهى //22:06ت م0155

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