السعودية اليوم / المجلس العربي للطفولة والتنمية ينظم ورش عمل بلبنان بشأن الأطفال ووسائل الإعلام

القاهرة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية اللبنانية (المجلس الأعلى للطفولة) أربعة ورش عمل مع الأطفال حول "المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام" وذلك على مدى يومي 22 – 23 فبراير ببيروت.وقال المجلس العربي للطفولة والتنمية في بيان وزع بالقاهرة اليوم، إن 40 طفلاً من مختلف المستويات العمرية والتعليمية، شاركوا في أعمال هذه الورش التي عقدت بهدف الوقوف على آراء ووجهات نظر الأطفال فيما يقدم في وسائل الإعلام من مصطلحات ومفاهيم وصور خطأ حول الأطفال في وسائل الإعلام اللبنانية وتأثيرات ذلك نفسيا وتربويا واجتماعيا، وكذلك إعمالا بحق الأطفال في المشاركة الفعالة في التعبير عن آرائهم بحرية فيما يخصهم.وأشار البيان إلى أن هذه الورش تأتي ضمن منهجية تطبيق دليل "تصحيح المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام" الذي يعده المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، كمكون من مكونات مشروع المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا الدليل -إلى جانب مصر ولبنان-، في كل من المملكة وتونس.//انتهى//21:59ت م0151