السعودية اليوم / مستوطنين يهود ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالخليل



الخليل 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

نظم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم ، مسيرة استفزازية جابت شوارع البلدة القديمة في الخليل، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، بأن مستوطنين يهود جابوا شوارع البلدة القديمة مرورا بمنطلقة "سوق اللبن" و"القنطرة" وصولا إلى ساحة البلدية، ومن ثم إلى شارع الشهداء، وسط إغلاق كامل لهذه المناطق ، من قبل جنود الاحتلال.

//انتهى //

21:57ت م

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الخليل 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسنظم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم ، مسيرة استفزازية جابت شوارع البلدة القديمة في الخليل، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، بأن مستوطنين يهود جابوا شوارع البلدة القديمة مرورا بمنطلقة "سوق اللبن" و"القنطرة" وصولا إلى ساحة البلدية، ومن ثم إلى شارع الشهداء، وسط إغلاق كامل لهذه المناطق ، من قبل جنود الاحتلال.//انتهى //21:57ت م0149

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