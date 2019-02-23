انت الان تتابع تفاصيل خبر السعوديون يسخرون من قرار إدراج اللغة الصينية في مناهجهم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 10:05 مساءً - أثار قرار وزارة التربية والتعليم السعودية البدء في إدراج اللغة الصينية باعتبارها مقرراً دراسياً بجميع المراحل التعليمية في المملكة، بعد زيارة ولي العهد محمد بن سلمان الصين، وتوقيعه اتفاقية لتدريس لغتهم في المملكة، حالة كبيرة من السخرية بين السعوديين.

ومع نشر وكالة الأنباء السعودية "واس" قرار تدريس اللغة الصينية، على موقعها الإلكتروني، أطلق السعوديون النكات على مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرين من توجه بن سلمان إلى تدريس اللغة الصينية في المناهج السعودية.

وأصدر بن سلمان، أمس الجمعة، قراراً خلال زيارته الصين، ينص على إدراج اللغة الصينية باعتبارها مقرراً دراسياً بجميع المراحل التعليمية بالمملكة، في توجه أرجعه السعوديون إلى مجاملته القيادة الصينية، وتعزيز تحالفاته الجديدة في ظل الغضب الدولي من سياساته.

وعلى موقع "تويتر" تداول السعوديون مقاطع فيديو من خلال وسم "إدراج اللغة الصينية في المناهج"، يستهزئ بقرار بن سلمان إدراج اللغة الصينية في المناهج التدريسية، وكان أكثرها انتشاراً مقطع يظهر طفلاً صينياً وهو ينشد بلغة بلاده، ومطالبة بتحفيظها للطلبة السعوديين.

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وانتشر من خلال الوسم مقطع فيديو يظهر بعض كبار السن من السعوديين وهم يسخرون من قرار ولي العهد، من خلال الكتابة على الأرض بالرمل لأحرف باللغة الصينية، ومحاولة تعلمها.

واعتبر السعوديون أن لا جدوى تعليمية من قرار بن سلمان إدراج اللغة الصينية في مناهجهم، لكونها لغة صعبة والرابعة بالعالم.

وقال عبد العزيز في تغريدة عبر الوسم، إن اللغة الصينية صعبة وتسرق مجهود الطلبة، رافضاً قرار بن سلمان إدراجها ضمن المناهج التعليمية في السعودية.

وسخر عزام علي العنزي من خطوة بن سلمان الهادفة إلى تعليم الصينية بالمدارس السعودية، في ظل عدم فهم الطلبة اللغة العربية والإنجليزية بالأساس.

وتأتي الصينية في المرتبة الرابعة بقائمة اللغات الأجنبية الأكثر إقبالاً على تعلمها، بعد اللغة الإسبانية والألمانية والإنجليزية.