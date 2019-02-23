انت الان تتابع تفاصيل خبر "الخليج 365" يكشف أسرار انقلاب سعودي إماراتي على البشير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 10:05 مساءً - بعد مرور أكثر من شهرين على التظاهرات المناهضة للرئيس عمر حسن البشير، كشف مصدر خاص لـ"الخليج 365" أن ما يجري في السودان انقلاب إماراتي-سعودي بأداة سودانية، وهذه الأداة هي رئيس المخابرات صلاح عبد الله صالح.

وجاءت هذه التصريحات على الرغم من أن البشير كان يُعدّ أحد حلفاء أبوظبي والرياض، وساند سياسة البلدين في تحالفهما العسكري باليمن، قبل أن ينقلب النظامان عليه.

وفي موقف معاكس للإمارات والسعودية، عبّرت قطر عن دعمها الكبير للسودان، ومساندتها في هذه الفترة الحرجة التي تمر.

وزار البشير قطر في 22 يناير 2018، وأجرى مباحثات مع الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكانت هي أول جولة خارجية للرئيس السوداني منذ بدء الاحتجاجات على حكمه، وأكدت الدوحة حينها دعمها وتضامنها مع السودان.

الخليفة المرتقب

وفي السودان يدور حراك سياسي وأمني منذ يومين، إثر عملية التحول السياسي في البلاد.

إذ أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله صالح صالح، الملقب بـ"قوش"، في تصريح مقتضب ومفاجئ له الجمعة (22 فبراير)، أن البشير سيعلن حالة الطوارئ بالبلاد، وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

كما أفادت مصادر سودانية بأن البشير سيعلن حالة الطوارئ في البلاد، وسيتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم، في حين سيواصل ممارسة مهامه بصفته رئيس السودان.

وقبل الإعلان شبه الرسمي عن مبادرات معروضة على البشير، استبق "قوش" كل الجهات، وأعلن رفضه أي مبادرة لحل أزمة البلاد الحالية تخرج عن "الشرعية"، في إشارة إلى دعم البشير.

لكن هناك حديث يدور عن أداء "قوش" دوراً مهماً بالفترة المقبلة، وقد يكون هو خليفة البشير في حال موافقة الرئيس السوداني على هذا الأمر، لا سيما في ظل علاقة "قوش" الجيدة مع دول إقليمية مثل مصر والإمارات والسعودية وكذلك الولايات المتحدة وأوروبا.

"قوش"، الذي كشف المصدر لـ"الخليج 365"، استخدام الرياض وأبوظبي إياه، تفوّق في العمل الاستخباراتي، وكان هذا سبب التحاقه بجهاز المخابرات السوداني، كما عُيّن مستشاراً أمنياً للبشير قبل أن يُعتقل متهماً بالانقلاب والتآمر على الدولة، ليخرج بعد ذلك بعفو رئاسي عام 2013، ثم اختفى بعدها عن الأنظار قبل أن يُعيَّن عام 2018 مجدداً على رأس جهاز الأمن والمخابرات.

صحيفة سودانية تهاجم الرياض وأبوظبي

ويتفق ما كشفه المصدر لـ"الخليج 365"، اليوم، مع ما نشرته صحيفة سودانية مقربة من الحكومة، في ديسمبر 2018.

إذ هاجمت الصحيفة السودانية كلاً من السعودية والإمارات، على خلفية ما قالت إنه الموقف من الأحداث والاحتجاجات الأخيرة، وقالت إن لديهما "رغبة في التضييق على الحكومة السودانية، وخنقها"، فضلاً عن التقاء الأهداف مع "الموساد" الإسرائيلي.

وتساءلت صحيفة "السودان اليوم" في افتتاحيتها الرئيسة، قائلة: "هل يشك أحد في التقاء أهداف السعودية والإمارات والموساد، والرغبة في التضييق على هذه الحكومة وخلق المشاكل لها؟"، مشيرة إلى أن "الحاصل ما هو إلا انعكاس لبعض ما يدور في الخفاء".

ووصفت ما تفعله السعودية بـ"السفه وعدم الحكمة والبعد عن الأخلاق، وعدم اتصافها بالقيم والمروءة في أوضاع يسهل وصف كل الأشقاء المقتدرين بها، وفي مقدمتهم السعودية".

كما هاجمت الصحيفة الإمارات وقالت إنها في الوقت الذي كانت "قادرة فيه على تقديم العون الواجب لإخراج الأشقاء من أزماتهم الخانقة، راحت تطبّع مع العدو الغاصب (إسرائيل)".

وكانت للإمارات سوابق مع السودان، إذ دعمت محاولة انقلاب على ضد البشير في عام 2017، من أجل جر البلاد إلى حالة من الفوضى، وفق ما كشفه "مجتهد الإمارات".

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كما توترت العلاقات بين الرياض والخرطوم إثر زيارة "ناجحة وتاريخية" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان، وكان من نتائجها تأهيل أنقرة لجزيرة سواكن ذات الموقع القريب من حدود مصر وقبالة جدة في السعودية.

احتجاجات السودان

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر 2018، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص بالسيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

وبلغت نسبة التضخم في السودان نحو 70%، وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

وخلال الاحتجاجات قتل نحو 60 شخصاً، وفق ما قال ناشطون، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصاً منهم ثلاثة من رجال الأمن.

فضلاً عن ذلك فإن البشير مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية في منطقة دارفور لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، ويضغط من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فإن اجتماعاً سرياً عقد بين ممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن إيجاد خروج آمن للرئيس السوداني، وتعليق قرار القبض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام قابلة للتجديد.

لكن البشير لم يقبل أو يرفض هذا العرض، في حين يقوم بمناورة لإيجاد طريقة أمثل دون خسائر له، إلا أن البعض يؤكد أن الرئيس السوداني لن يقبل هذا العرض ولن يترك السلطة قريباً، وفق ما أفاد الموقع اللندني.

اتهامات الإمارات للبشير

وفي سياق الاحتجاجات وعقب صمت سعودي وإماراتي طويل إزاءها، هاجمت صحيفة إماراتية رسمية منتصف يناير 2018، نظام الرئيس البشير، واصفة السودان بأنه ضحية مشروع "إخواني" منذ عام 1989 انتهى به إلى "كوراث"، رغم ما بدا خلال السنوات الأخيرة من تقارب بينه وبين أبوظبي.

واستضافت صحيفة الإمارات اليوم (تصدر عن مؤسسة دبي الرسمية للإعلام) رئيسة تحرير صحيفة "التغيير" السودانية المعارضة "رشا عوض"، التي زعمت أن هناك محاولات تركية قطرية لدعم "الإخوان" في السلطة.

واعتبرت عوض أن أزمة السودان هي "بسبب وقوع البلاد في قبضة الإسلام السياسي منذ 30 عاماً، وهو تيار يفتقد إلى أي رؤية اقتصادية تنموية، وجد فقط لتمكين الإخوان من مفاصل الدولة" بحسب تعبيرها.

ولفتت الصحيفة في حوار مطول على لسان "عوض" إلى أن النظام السوداني له جسور مع تركيا وقطر وبأي لحظة ينفض يده عن هذا المحور.

وغالباً ما تتخذ أبوظبي من وصف "الإخواني" صفة لإلصاق تهم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بأحزاب ومنظمات وشخصيات، وأدرجت مراراً العديد منها على قوائمها للإرهاب، في حين ساهمت بدعم المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين في عدة دول وصلت فيها أحزاب الجماعة للسلطة.

وجاءت التصريحات الإماراتية على الرغم من زيارة البشير إلى أبوظبي بعد أشهر قليلة من بدء حصار السعودية والإمارات والبحرين على دولة قطر منتصف عام 2017.

كما أنه يوجد تعاون سوداني إماراتي على المستويات الأمنية، بحسب تصريحات وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد في أغسطس الماضي.