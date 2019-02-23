شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواصل سعر الريال السعودى استقراره في البنوك العاملة في السوق المصري اليوم السبت 23-2-2019، وجاءت الاسعار على النحو التالي: سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودى 4.66 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى 4.69 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة سجل سعر الريال 4.60 جنيها للشراء.

سجل سعر الريال 4.74 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي 4.66 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى 4.69 جنيها للبيع. Advertisements سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال 4.67 جنيها للشراء.

سجل سعر الريال 4.69 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني بمصر

سجل الريال السعودي 4.64 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى 4.70 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي 4.63 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى 4.68 جنيها للبيع. أعلى وأقل سعر شراء الريال السعودي

وسجل الريال السعودي، أعلى سعر للشراء في البنك المصري الخليجي 4.68 جنيها، وقدم بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.68 جنيها. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23/2/2019



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