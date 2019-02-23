شكرا لقرائتكم وفد من الحج والعمرة يبحث مع الشركات الصينية حلولًا مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بحث وفد من وزارة الحج والعمرة، يضم المشرف العام على قطاع التخطيط والتطوير بالوزارة الدكتور عمرو المداح، والمشرف العام على تقنية المعلومات المهندس هشام حمامي، وعددًا من المسؤولين بالوزارة، مع ممثلي الشركات الصينية المتخصصة في الخدمات المساندة، جملةً من الفرص الاستثمارية لتنفيذ حلول مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في إطار منتدى الاستثمار السعودي الصيني الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ومركز الشراكات الإستراتيجية الدولية، على هامش زيارة سمو ولي العهد لجمهورية الصين الشعبية.

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وأجرى الوفد مجموعة من المباحثات بخصوص الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات التقنية والمدن الذكية وخدمات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج وملحقاتها، والتي تصب في صالح خدمة ضيوف الرحمن وتنعكس إيجابيًّا على جودة الخدمات وفق أعلى المعايير.

وتم استعراض مجموعة من البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وحزمة من الحلول المبتكرة والفاعلة؛ بهدف إيجاد سبل مثالية للاستفادة منها وتوظيفها لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.



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