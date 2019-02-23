شكرا لقرائتكم أمطار متوسطة على نجران وفيديو يوثق المشهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ملفي بن داحن - نجران

هطلت عصر اليوم السبت، أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة نجران، شملت محافظة خباش والدارة وبعض الأحياء في المنطقة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، على منطقة نجران، وتضمن التنبيه مدينة نجران ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، واستمرارها حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.



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