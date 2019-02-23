طباعة فاتورة الكهرباء في السعودية عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء

طباعة فاتورة الكهرباء من أكثر مايهم المواطن السعودي، تسعى الشركة السعودية للكهرباء إلى تقديم جميع الخدمات للمواطنين إلكترونياً، وذلك تنفيذاً لأوامر خادم الحرمين الشريفين، فقد أصبح من الممكن الإستعلام عن فاتورة الكهرباء، وقيمة الإستهلاك عبر الإنترنت بدلًا من الفواتير الورقية، هذا وفي سياق متصل أعلنت وزارة الكهرباء السعودية عن أنه من المقرر أن تصدر فاتورة الكهرباء يوم الأربعاء القادم والذي يوافق 28 فبراير 2019، وذلك بعد القيام بتوحيد موعد إصدار فواتير الكهرباء في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي، بعد توحيد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة، وحول طباعة فاتورة الكهرباء موضوعنا اليوم.

طريقة طباعة فاتورة الكهرباء

تتم طباعة فاتورة الكهرباء الخاصة بعرض قيمة الإستهلاك عن طريق القيام بالآتي:

أولًا عليك الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع، يجب إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور، ثم إضغط على زر تسجيل الدخول.

ستلاحظ إنتقالك مباشرةً إلي الصفحة الخاصة بخدمات الشركة الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط علي خيار (إستعراض الفاتورة)، ثم الضغط علي الفاتورة التي تريد طباعتها.

بعد الضغط علي (عرض الفاتورة)، ستلاحظ تحميل فاتورة الكهرباء بصيغة pdf على جهازك.

بعد تحميل الفاتورة، يُمكنك طباعتها،إما عن طريق النقر على زر الفأرة الأيمن واختيار طباعة أو استخدام الاختصار ctrl+p

التعريفة الجديدة للكهرباء

قامت هيئة تنظيم الكهرباء بوضع التعريفة الكهربائية الجديدة منذ شهر يناير الماضي، وجاءت التعريفة تبعاً لفئة الإستهلاك كالتالي:

فئة الإستهلاك التعريفة الكهربائية الجديدة فئة الإستهلاك السكني 18 هللة لمعدل الإستهلاك حتى 6000 كيلو واط/ ساعة، و30 هللة لمعدلات الإستهلاك التي تفوقه. فئة الإستهلاك التجاري 20 هللة لمعدل الإستهلاك حتى 6000 كيلو واط/ ساعة، و30 هللة لمعدلات الإستهلاك التي تفوقه. فئة الإستهلاك الزراعي والجمعيات الخيرية 16 هللة لمعدل الإستهلاك حتى 6000 كيلو واط/ ساعة، و20 هللة لمعدلات الإستهلاك التي تفوقه. فئة الإستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة 21 هللة لكل معدلات الإستهلاك. فئة الإستهلاك للمعاهد والمدارس الأهلية 21 هللة لكل معدلات الإستهلاك.

طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء

يُمكن الإستعلام عن فاتورة الكهرباء بشكل إلكتروني من خلال رقم الحساب، عن طريق إتباع الخطوات التالية: