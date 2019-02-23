التكامل الالكتروني – كيفية الدخول والتسجيل في بوابة تكامل للبديلات

التكامل الالكتروني أو بوابة التكامل الإلكترونية من اهم المواقع الإلكترونية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، والجدير بالذكر أن بوابة التكامل الالكتروني عملت على دمج إدارتي شؤون المعلمين والمعلمات تحت إدارة واحدة، وذلك بعد أن تم إلغاء برنامج التبادل الإلكتروني للمعلمين وبرنامج التواصل الإلكتروني للمعلمات أيضا، وجاء الهدف الأساسي من إطلاق هذه البوابة هو خدمة المعلمين بالمملكة العربية السعودية.

وعلى رأس الخدمات التي تقدمها بوابة التكامل الإلكترونية معرفة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين، والعمل على ادخال رغبات المعلمين بالنقل و إجراء لم الشمل بين المعلم والمعلمة، وأخيرا توحيد النظام لتحديث البيانات للبنين والبنات وربطهما سويا.

كيف ادخل على بوابة التكامل الالكتروني

يمكنكم الدخول بكل سهولة على بوابة التكامل الإلكتروني، وهذا لأن لها موقع إلكتروني رسمي خاص بها على شبكة الانترنت، ومن ناحية أخرى من الممكن الدخول إلى بوابة التكامل الالكتروني من خلال الدخول على وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وسوف تجدون الرابط الخاص بها ضمن الروابط المختلفة الموجودة على الموقع.

التسجيل في بوابة تكامل للبديلات

فيما يخص كيفية التسجيل في بوابة تكامل للبديلات سوف نعرض لكم الخطوات المختلفة بالتفصيل كالتالي: