نظام رايات tvtc – شروط التقديم وخطوات التسجيل بالتفصيل

قامت الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني بإطلاق نظام رايات ؛ لتقديم عدد من الخدمات للمتدربين في مختلف المعاهد، ويمكن من خلال النظام متابعة جميع البرامج التدريبية عبر شبكة الإنترنت، ومن خلال هذا النظام سوف يتطلع آلاف المتدربين على جوانب العملية الدراسية كاملةً، حيث يسعى النظام إلى رفع كفاءة الخدمات التدريبية، ومواكبة التكنولوجيا، وإدخال تطورات حديثة في العملية التدريبية؛ لجذب عدد كبير من المتدربين، وحول نظام رايات tvtc موضوعنا اليوم.

خطوات التسجيل في نظام رايات tvtc

يستطيع جميع الراغبين في الحصول على خدمات المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، عن طريق التسجيل في نظام رايات من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني

ثم إتباع جميع الخطوات المطلوبة على الموقع، وتعبئة كافة البيانات.

بعد ذلك يتم الضغط على زر تسجيل.

وبعد مرور دقائق، سوف يتم الإشتراك الفعلي في نظام رايات، وسيتمكن المتقدم من الحصول على الخدمات المتاحة.

الخدمات التي يقدمها نظام رايات

يقدم نظام رايات مجموعة متكاملة من الخدمات لكافة المتدربين بالمعاهد والكليات أيضاً، ومن هذه الخدمات:

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يستطيع الطلاب من خلال النظام الإطلاع على الشعب التي يريدوا الإلتحاق بها إلكترنياً.

يتمكن الطلاب من الإطلاع على دليل المقررات والمجالات التدريبية المتوفرة.

يستطيع المتدربين التسجيل في المقررات المختارة، وتصفح الخطط والجداول الدراسية التالية، وبالتالي يتمكن المتدربين من التخطيط للبرامج المُقبلة.

يتمكن الطلاب من طباعة الجداول عبر النظام أيضاً.

يتمكن المشرفين على التدريب من الإطلاع على التقارير الخاصة بالغياب والحضور، ومتابعة درجات المتدربين خلال البرامج التدريبية.

شروط التقديم في نظام رايات

توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم؛ لكي يستطيع الحصول على الخدمات التي يُقدمها النظام، ومن هذه الشروط:

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يُشترط الحصول على مؤهل جامعي، أو دبلوم من المعاهد الإدارية.

يجب التفرغ أثناء البرنامج التدريبي، وعدم التقيد ببرنامج تدريبي آخر في نفس الوقت.

يُشترط الحصول على دبلوم من المعهد الوطني للتقنية.

النماذج الإلكترونية الخاصة بالمتدربين في نظام رايات

يجب على المتدربين في نظام رايات تعبئة مجموعة من النماذج الإلكترونية؛ حتى يتمكنوا من مخاطبة الإدارات، ومنها:

نموذج طلب إعادة قيد المتدرب.

نموذج طلب إنسحاب أحد المتدربين.

نموذج إخلاء طرف أحد المتدربين.

والجدير بالذكر أنه يُمكن الإطلاع على جميع التفاصل والخدمات من خلال الإتصال على الرقم التالي 0112896664، أو زيارة الموقع الإلكتروني .