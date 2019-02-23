تطبيق الكهرباء ALKAHRABA الشركة السعودية للكهرباء من أحدث خدمات الشركة السعودية للكهرباء، حيث أتاحت شركة الكهرباء السعودية تطبيق الكهرباء ALKAHRABA والذي يمكن المواطن السعودي وكذلك المقيم من معرفة فاتورة الكهرباء وتفاصيل استهلاكه، وكيفية السداد دون الحاجة للذهاب إلي الشركة، وحول تطبيق الكهرباء ALKAHRABA موضوعنا اليوم.

تطبيق الكهرباء ALKAHRABA

قامت شركة الكهرباء بإطلاق تطبيق الكهرباء ALKAHRABA؛ لتسهيل حصول المواطنين علي فاتورة الكهرباء بشكل سهل وسريع، ويحتوي التطبيق على عدد كبير من خدمات الكهرباء الإلكترونية مثل، خدمة إستعراض فاتورة الكهرباء، وبيانات السداد، وشرائح الإستهلاك، وقد بلغ عدد المشتركين في هذا التطبيق حوالي 12 مليون مشترك نظراً لأهمية التطبيق وسرعته في تقديم هذه الخدمات، ويمكنكم تحميله من على متجر التطبيقات بكل سهولة.

خدمة حسابي شركة الكهرباء

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدمة حسابي؛ حتى يتمكن المستفيد من تسجيل فاتورة الكهرباء بشكل مباشر، أو نقل حساب المشترك في أي مكان أو منطقة أخرى.

خدمة حاسبتي شركة الكهرباء

قامت شركة الكهرباء السعودية بإطلاق خدمة (حاسبتي)؛ للتسهيل على المشتركين طريقة معرفة قيمة الفاتورة، بالإضافة إلى القيمة التقديرية للإستهلاك الفعلي، والمبلغ التقديري بشكل إلكتروني عن طريق القيام بالخطوات التالية:

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زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة حاسبتي.

ثم إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك.

ويجب على المُشترك إدخال قراءة العداد؛ لحساب القيمة الإستهلاكية بطريقة صحيحة.

حاسبتي

كيفية تقديم الشكاوي علي فاتورة الكهرباء

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء، عدد من الطرق التي يُمكن من خلالها تقديم الشكاوي أو الإعتراضات أو الملاحظات علي الخدمات المُقدمة، ومن هذه الطرق:

التواصل مع الشركة عن طريق (تطبيق الكهرباء ALKAHRABA).

أو الإتصال علي خدمة العملاء على الرقم 920001100.

أو الدخول على موقع الشركة الإلكتروني

أو التواصل عبر حسابات الشركة على تويتر أو فيس بوك.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول تطبيق الكهرباء ALKAHRABA الشركة السعودية للكهرباء وخدمة حاسبتي وكيفية تقديم شكوى وإن كان لديكم أي استفسارات يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.