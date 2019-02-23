خدمة مقيم للأفراد – طريقة التسجيل ونقل كفالة

خدمة مقيم للأفراد تم اطلاقها بعد نجاح خدمة مقيم للمؤسسات والهيئات الحكومية أطلقت الحكومة خدمة مقيم للأفراد ويمكن من خلالها إجراء كافة الأعمال الخاصة بالجوازات، ويمكن للشخص تحديث مكان العمل أو العنوان ورقم الهاتف بشكل سريع عن طريق الخدمة في أي وقت ومن أي مكان، وتساهم الخدمة في توفير كافة المعلومات عن العمال والمقيمين دون الحاجة إلى الذهاب إلى هيئة الجوازات مما يوفر الكثير من الوقت كما أنه أمر آمن ومنظم ويتم من خلال جميع المتصفحات، وحول التسجيل في مقيم وخدمة خدمة مقيم للأفراد موضوعنا اليوم.

خدمة مقيم للأفراد

توفر خدمة مقيم للأفراد الكثير من الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين وتتمتع الخدمة بالعديد من المزايا الهامة التي جعلتها مصدر موثوق به ومن أهم المزايا:

توفير الوقت وإنجاز العمل بشكل آمن حيث لا يحتاج الشخص الذهاب إلى هيئة الجوازات كما أنه برنامج منظم.

زيادة كفاءة التعاملات لأن البرنامج يعمل وفق التعديلات الحديثة ويتبع أحدث النظم العالمية.

توفر خدمة مقيم للأفراد كافة المعلومات بشكل دقيق وبدون خطأ على عكس التعاملات الأخرى.

لا يحتاج الأمر إلى الكثير من الوقت والانتظار ويمكن الحصول على المعلومات في نفس الوقت.

من خلال خدمة مقيم يمكن الحصول على جميع التقارير الإلكترونية التي يحتاج إليها الأفراد والمؤسسات والشركات بشكل فوري.

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خدمة مقيم نقل كفالة

خدمة مقيم للأفراد

يحتاج المقيم إلى الكثير من التعاملات الحكومية والتقارير اللازمة للعمل ويتطلب هذا الذهاب إلى هيئة الجوازات ولكن توفيرًا للوقت فقد أطلقت الجوازات خدمة مقيم، وتتميز الخدمة بالدقة وهي مناسبة للشركات والهيئات الحكومية والأفراد أيضًا ومن أهم ما تقدمه الخدمة هي خدمة نقل الكفالة، ويمكن القيام بهذا العمل عن طريق خدمة مقيم الإلكترونية وهي خدمة سريعة وتناسب جميع الهواتف الذكية والمتصفحات، وقد استفاد الكثير من الأفراد والمؤسسات من خدمة مقيم نقل كفالة والعديد من الخدمات الأخرى مثل تجديد الإقامة وتجديد رخصة العمل.