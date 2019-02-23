شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم (السبت) في مقر اقامته بشرم الشيخ، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الدول الافريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.