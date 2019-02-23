شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستعرض مع رئيس الوزراء المصري مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم (السبت) في مقر إقامته بشرم الشيخ، رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، الذي رحب بخادم الحرمين الشريفين في بلده الثاني مصر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرص تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الدول الافريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

كما حضره من الجانب المصري، المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء هاني يونس، والمتحدث الرسمي بمجلس الوزراء نادر السعد.