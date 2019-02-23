شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: ضبط 107 آلاف علبة منديل تحمل علامات تجارية مقلدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) ضبطت وزارة التجارة في جدة 107 آلاف علبة منديل تحمل علامات تجارية مقلدة ومخالفة لنظام البيانات التجارية تم تخزينها في مستودع تمهيدا لتوزيعها. وأوضحت وزارة التجارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر اليوم (السبت) أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم



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