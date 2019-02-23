خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب المصريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم في مقر إقامته بشرم الشيخ، رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، الذي رحب بخادم الحرمين الشريفين في بلده الثاني مصر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرص تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، و وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية الأستاذ أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.

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كما حضره من الجانب المصري، المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء هاني يونس، والمتحدث الرسمي بمجلس الوزراء نادر السعد.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، و وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية الأستاذ أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.