29 عملية مياه بيضاء في اليوم الثاني من حملة البلسم الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أوضح الدكتور بندر الزارع استشاري جراحة العيون وحول الاطفال بمستشفى القريات العام ورئيس الكادر الطبي لحملة منظمة البلسم الطبية إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية لجراحة العيون أن الفريق الطبي أجرى اليوم السبت 29عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء والكشف وتقديم العلاج اللازم لحوالى 90مريض وذلك بمشاركة من الفريق المحلي بمستشفى سيئون العام.

وبالتالي يكون مجموع العمليات الجراحية التي أجريت خلال يومي عمل39 حالة والكشف وتقديم العلاج لما يقارب من 160مريض من رجال ونساء واطفال.

وقد أوضح من جانبه مدير مستشفى سيئون العام أن الذين تقدموا للحصول على الخدمات المجانية الخيرية والإنسانية التي تقدمها المنظمة من خلال فريقها الطبي الزائر اكثر من خمسمائة مريض.

وقد أعرب اكثر الذين أجريت لهم تلك العمليات عن شكر هم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين على ما يقدموه للشعب اليمني في كافة المجالات وعن تقديرهم للمنظمة على جهودها الإنسانية الخيرية والكادر الطبي السعودي الذي اثبتت العمليات التي أجراها مدى الكفاءة والمهارة التي يتمتعون بها.

ووقد بين اخصائي البصريات مازن العياضي من مستشفى الجوف العام.. أن الحملة العلاجية لا تزال مستمرة لتقديم خدماتها الطبية المجانية للأشقاء في اليمن.