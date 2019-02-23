تجمع شبابي تقوده مسك الخيرية لمواجهة تحديات مستقبل الاقتصاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلط تجمع شبابي الضوء على التحديات التي تواجه الشباب في الانتقال إلى الاقتصاد في المستقبل، في نيودلهي الأربعاء الماضي، خلال جلسة نقاشية شاركت بها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" تحت عنوان "استثمروا بالشباب"، ضمن منتدى الشراكات الذي تقيمه هيئة الاستثمار الأجنبي، وذلك تزامنا مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند.

وركزت الجلسة التي شارك بها نحو 800 شاب بين مديرين تنفيذيين ورواد أعمال، على الاستفادة من ريادة الأعمال كوسيلة، لتشجيع الحلول التي يقودها الشباب لتحديات الغد، وتحديد الاتجاهات الحالية التي تؤثر على الشباب، إضافة إلى التحديات التي يجب معالجتها والفرص التي يمكن الاستفادة منها في إعدادهم للاقتصاد المستقبلي.

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وفي حين تعكس مشاركة مؤسسة مسك الخيرية بهذه الجلسة دورها الرائد في دعم الشباب، ومشاركة الجمهور الدولي في مبادرات المؤسسة، بحثت الجلسة دور الشباب في تشكيل ملامح المستقبل، ودورهم في دعم الانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وتسريعه، حيث إن نصف سكان العالم أقل من 30 سنة، وربعهم أقل من 15 سنة.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى كيفية المشاركة في مبادرات منتدى مسك العالمي مثل المشاركة في كأس مسابقة العالم لريادة الأعمال، بينما أثرى المشاركون الجلسة باستعراض سيناريوهات عدة للاستفادة من ريادة الأعمال كوسيلة لتشجيع الحلول التي يقودها الشباب لتحديات الغد، ودور ريادة الأعمال في دعم الشباب للمساهمة في الاقتصاد المستقبلي.

ولم تقتصر مشاركة مسك الخيرية على هذه الجلسة التي نظمها فريق منتدى مسك العالمي فحسب، إذ شاركت أيضا بفعالية ثقافية تحت عنوان "زري"، وهي فعالية تتخذ من هذه الخيوط الذهبية أداة تسلط بها الضوء على عمق العلاقات السعودية الهندية، من خلال عرضها لزوايا مختلفة من الثقافة السعودية التي تشترك بها مع الهند، مما يبرز الموروث الشعبي الأصيل لكلا البلدين.

وشهدت فعالية زري إقامة معرض رقمي، وتقديم الضيافة السعودية التي تتميز بها المملكة مثل القهوة والبخور، إضافة إلى المكتبة المصورة عن السعودية ومنصة الواقع الافتراضي للمعالم التاريخية المقدسة، وكذلك ركن أفلام مسك، وركن الخط العربي.