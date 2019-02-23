، بعد اللائحة الجديدة.. "جدارة" يودِّع استقبال طلبات التوظيف ،

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أكد ماجد بتال، وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري، أن التقدم للوظائف بعد اللائحة الجديدة التي تم الإفصاح عنها سيتوقف عن طريق منصة "جدارة"، موضحًا أنه سيتم استبدال ذلك بالبوابة الوطنية للتوظيف التي ستكون أكثر مرونة.
وأشار إلى أن قوائم الانتظار السابقة في "جدارة" لن تفقد، بل سيتم نقلها للبوابة الوطنية، وأن النقاط المكتسبة ستبقى كما كانت.
وأضاف لبرنامج "يا هلا" بأن دور البوابة الوطنية سيكون الإعلان والتقدم على الوظائف، لكن إجراءات التوظيف نفسها تتم عن طريق "جدارة".
وقال إن البوابة الوطنية ستضم القطاعين العام والخاص، وهذا ما يميزها عن جدارة. وبيَّن أن دور وزارة الخدمة المدنية الجديد سيتمثل في (الحوكمة) والمراجعة مع بناء إدارات الموارد البشرية في الجهات الرسمية.
وأضاف بأن التصنيف الجديد للوظائف سيكون عن طريق نظام إلكتروني، يقوم بقراءة المؤهلات، وتصنيف الوظائف عليها بشكل آلي، وبدون أي تدخُّل بشري.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت قبل أيام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي صدرت يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ، الموافق 14 فبراير من العام 2019م، بعد اعتمادها من اللجنة المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، وسيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا.
بعد اللائحة الجديدة.. "جدارة" يودِّع استقبال طلبات التوظيفقاسم الخبراني الخليج 365 2019-02-23
أكد ماجد بتال، وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري، أن التقدم للوظائف بعد اللائحة الجديدة التي تم الإفصاح عنها سيتوقف عن طريق منصة "جدارة"، موضحًا أنه سيتم استبدال ذلك بالبوابة الوطنية للتوظيف التي ستكون أكثر مرونة.
وأشار إلى أن قوائم الانتظار السابقة في "جدارة" لن تفقد، بل سيتم نقلها للبوابة الوطنية، وأن النقاط المكتسبة ستبقى كما كانت.
وأضاف لبرنامج "يا هلا" بأن دور البوابة الوطنية سيكون الإعلان والتقدم على الوظائف، لكن إجراءات التوظيف نفسها تتم عن طريق "جدارة".
وقال إن البوابة الوطنية ستضم القطاعين العام والخاص، وهذا ما يميزها عن جدارة. وبيَّن أن دور وزارة الخدمة المدنية الجديد سيتمثل في (الحوكمة) والمراجعة مع بناء إدارات الموارد البشرية في الجهات الرسمية.
وأضاف بأن التصنيف الجديد للوظائف سيكون عن طريق نظام إلكتروني، يقوم بقراءة المؤهلات، وتصنيف الوظائف عليها بشكل آلي، وبدون أي تدخُّل بشري.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت قبل أيام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي صدرت يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ، الموافق 14 فبراير من العام 2019م، بعد اعتمادها من اللجنة المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، وسيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
10:07 PM
"بتال": استبدال ذلك بالبوابة الوطنية التي ستكون أكثر مرونة
أكد ماجد بتال، وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري، أن التقدم للوظائف بعد اللائحة الجديدة التي تم الإفصاح عنها سيتوقف عن طريق منصة "جدارة"، موضحًا أنه سيتم استبدال ذلك بالبوابة الوطنية للتوظيف التي ستكون أكثر مرونة.
وأشار إلى أن قوائم الانتظار السابقة في "جدارة" لن تفقد، بل سيتم نقلها للبوابة الوطنية، وأن النقاط المكتسبة ستبقى كما كانت.
وأضاف لبرنامج "يا هلا" بأن دور البوابة الوطنية سيكون الإعلان والتقدم على الوظائف، لكن إجراءات التوظيف نفسها تتم عن طريق "جدارة".
وقال إن البوابة الوطنية ستضم القطاعين العام والخاص، وهذا ما يميزها عن جدارة. وبيَّن أن دور وزارة الخدمة المدنية الجديد سيتمثل في (الحوكمة) والمراجعة مع بناء إدارات الموارد البشرية في الجهات الرسمية.
وأضاف بأن التصنيف الجديد للوظائف سيكون عن طريق نظام إلكتروني، يقوم بقراءة المؤهلات، وتصنيف الوظائف عليها بشكل آلي، وبدون أي تدخُّل بشري.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت قبل أيام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي صدرت يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ، الموافق 14 فبراير من العام 2019م، بعد اعتمادها من اللجنة المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، وسيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا.
، بعد اللائحة الجديدة.. "جدارة" يودِّع استقبال طلبات التوظيف ،
المصدر : الخليج 365
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