، أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير الرياض، العزاء والمواساة في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل - رحمها الله -، وذلك خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

وأعرب أصحاب السمو الأمراء (أسرة الفقيدة) عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .



رافق أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .