، أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير الرياض، العزاء والمواساة في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل - رحمها الله -، وذلك خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان .
وأعرب أصحاب السمو الأمراء (أسرة الفقيدة) عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .
رافق أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .
أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-23
قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير الرياض، العزاء والمواساة في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل - رحمها الله -، وذلك خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان .
وأعرب أصحاب السمو الأمراء (أسرة الفقيدة) عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .
رافق أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
10:04 PM
قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير الرياض، العزاء والمواساة في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل - رحمها الله -، وذلك خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان .
وأعرب أصحاب السمو الأمراء (أسرة الفقيدة) عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .
رافق أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .
، أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.