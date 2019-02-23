، خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسي مجلسي الوزراء والنواب المصريين ،

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم في مقر إقامته بشرم الشيخ، دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، الذي رحب بخادم الحرمين الشريفين في بلده الثاني مصر.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرص تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.
وحضره من الجانب المصري، المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء هاني يونس، والمتحدث الرسمي بمجلس الوزراء نادر السعد.
كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم في مقر إقامته بشرم الشيخ، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال.
وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.
الملك سلمان إلى مصر خادم الحرمين الشريفين في مصر
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسي مجلسي الوزراء والنواب المصريينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-23
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم في مقر إقامته بشرم الشيخ، دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، الذي رحب بخادم الحرمين الشريفين في بلده الثاني مصر.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرص تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.
وحضره من الجانب المصري، المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء هاني يونس، والمتحدث الرسمي بمجلس الوزراء نادر السعد.
كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم في مقر إقامته بشرم الشيخ، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال.
وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
09:47 PM
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
10:08 PM
جرى استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم في مقر إقامته بشرم الشيخ، دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، الذي رحب بخادم الحرمين الشريفين في بلده الثاني مصر.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرص تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.
وحضره من الجانب المصري، المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء هاني يونس، والمتحدث الرسمي بمجلس الوزراء نادر السعد.
كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم في مقر إقامته بشرم الشيخ، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال.
وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.
، خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسي مجلسي الوزراء والنواب المصريين ،
المصدر : الخليج 365
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