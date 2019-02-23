، 29 عملية مياه بيضاء في اليوم الثاني من حملة البلسم بحضرموت ،

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أوضح الدكتور بندر الزارع، استشاري جراحة العيون وحول الأطفال بمستشفى القريات العام، ورئيس الكادر الطبي لحملة منظمة البلسم الطبية إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية لجراحة العيون، أن الفريق الطبي أجرى اليوم السبت 29 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء والكشف وتقديم العلاج اللازم لنحو 90 مريضًا، وذلك بمشاركة من الفريق المحلي بمستشفى سيئون العام.
وأضاف: بذلك يكون مجموع العمليات الجراحية التي أُجريت خلال يومي عمل 39 حالة والكشف وتقديم العلاج لما يقارب من 160 مريضًا من رجال ونساء وأطفال.
من جانب آخر أوضح مدير مستشفى سيئون العام أن الذين تقدموا للحصول على الخدمات المجانية الخيرية والإنسانية التي تقدمها المنظمة من خلال فريقها الطبي الزائر أكثر من خمسمائة مريض.
وأعرب من أُجريت لهم تلك العمليات عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمونه للشعب اليمني في كل المجالات وعن تقديرهم للمنظمة على جهودها الإنسانية الخيرية والكادر الطبي السعودي الذي أثبتت العمليات التي أجراها مدى الكفاءة والمهارة التي يتمتعون بها.
وبيّن اختصاصي البصريات مازن العياضي من مستشفى الجوف العام أن الحملة العلاجية لا تزال مستمرة لتقديم خدماتها الطبية المجانية للأشقاء في اليمن.
29 عملية مياه بيضاء في اليوم الثاني من حملة البلسم بحضرموتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-23
أوضح الدكتور بندر الزارع، استشاري جراحة العيون وحول الأطفال بمستشفى القريات العام، ورئيس الكادر الطبي لحملة منظمة البلسم الطبية إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية لجراحة العيون، أن الفريق الطبي أجرى اليوم السبت 29 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء والكشف وتقديم العلاج اللازم لنحو 90 مريضًا، وذلك بمشاركة من الفريق المحلي بمستشفى سيئون العام.
وأضاف: بذلك يكون مجموع العمليات الجراحية التي أُجريت خلال يومي عمل 39 حالة والكشف وتقديم العلاج لما يقارب من 160 مريضًا من رجال ونساء وأطفال.
من جانب آخر أوضح مدير مستشفى سيئون العام أن الذين تقدموا للحصول على الخدمات المجانية الخيرية والإنسانية التي تقدمها المنظمة من خلال فريقها الطبي الزائر أكثر من خمسمائة مريض.
وأعرب من أُجريت لهم تلك العمليات عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمونه للشعب اليمني في كل المجالات وعن تقديرهم للمنظمة على جهودها الإنسانية الخيرية والكادر الطبي السعودي الذي أثبتت العمليات التي أجراها مدى الكفاءة والمهارة التي يتمتعون بها.
وبيّن اختصاصي البصريات مازن العياضي من مستشفى الجوف العام أن الحملة العلاجية لا تزال مستمرة لتقديم خدماتها الطبية المجانية للأشقاء في اليمن.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
09:49 PM
ينفذها بمستشفى القريات العام
أوضح الدكتور بندر الزارع، استشاري جراحة العيون وحول الأطفال بمستشفى القريات العام، ورئيس الكادر الطبي لحملة منظمة البلسم الطبية إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية لجراحة العيون، أن الفريق الطبي أجرى اليوم السبت 29 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء والكشف وتقديم العلاج اللازم لنحو 90 مريضًا، وذلك بمشاركة من الفريق المحلي بمستشفى سيئون العام.
وأضاف: بذلك يكون مجموع العمليات الجراحية التي أُجريت خلال يومي عمل 39 حالة والكشف وتقديم العلاج لما يقارب من 160 مريضًا من رجال ونساء وأطفال.
من جانب آخر أوضح مدير مستشفى سيئون العام أن الذين تقدموا للحصول على الخدمات المجانية الخيرية والإنسانية التي تقدمها المنظمة من خلال فريقها الطبي الزائر أكثر من خمسمائة مريض.
وأعرب من أُجريت لهم تلك العمليات عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمونه للشعب اليمني في كل المجالات وعن تقديرهم للمنظمة على جهودها الإنسانية الخيرية والكادر الطبي السعودي الذي أثبتت العمليات التي أجراها مدى الكفاءة والمهارة التي يتمتعون بها.
وبيّن اختصاصي البصريات مازن العياضي من مستشفى الجوف العام أن الحملة العلاجية لا تزال مستمرة لتقديم خدماتها الطبية المجانية للأشقاء في اليمن.
، 29 عملية مياه بيضاء في اليوم الثاني من حملة البلسم بحضرموت ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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