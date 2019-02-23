محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت فِرق وزارة ‏"التجارة" خلال جولاتها الرقابية على المستودعات في جدة 107 آلاف علبة منديل، تحمل علامات تجارية مقلدة، ومخالفة لنظام البيانات التجارية، وتم تخزينها في مستودع تمهيدًا لتوزيعها. وبيَّنت "التجارة" أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. "التجارة" تضبط 107 آلاف علبة منديل مقلدة في جدة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-23 ضبطت فِرق وزارة ‏"التجارة" خلال جولاتها الرقابية على المستودعات في جدة 107 آلاف علبة منديل، تحمل علامات تجارية مقلدة، ومخالفة لنظام البيانات التجارية، وتم تخزينها في مستودع تمهيدًا لتوزيعها. وبيَّنت "التجارة" أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. 23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440 09:03 PM ضبطت فِرق وزارة ‏"التجارة" خلال جولاتها الرقابية على المستودعات في جدة 107 آلاف علبة منديل، تحمل علامات تجارية مقلدة، ومخالفة لنظام البيانات التجارية، وتم تخزينها في مستودع تمهيدًا لتوزيعها. وبيَّنت "التجارة" أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. ، "التجارة" تضبط 107 آلاف علبة منديل مقلدة في جدة ،

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