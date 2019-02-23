شاهد: ولي العهد ينحني للملك ويقبل قدمه قبل سفره لمصر

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كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وداع خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته المملكة إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية التي تحتضنها مصر.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون السعودي ولي العهد ينحني ويقبل يد الملك سلمان وركبته قبل مغادرته، كما ظهر في الفيديو أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في وداع خادم الحرمين قبل مغادرته.

وكان ولي العهد قد وصل إلى المملكة في وقت سابق اليوم بعد اختتام جولته الآسيوية التي شملت كلاً من باكستان والهند والصين، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.

وتنطلق القمة العربية الأوروبية في منتجع شرم الشيخ المصري غداً الأحد وتستمر ليومين، بمشاركة 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، وتناقش المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التجارة والاستثمار، والهجرة، ومكافحة الإرهاب.



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