شرطة عسير تطيح بثلاثة مواطنين أطلقوا النار على رجل أمن

أعلنت شرطة منطقة عسير، أن ثلاثة مواطنين، سلموا أنفسهم، إثر تورطهم في حادث إطلاق النار الذي نتج عنه استشهاد الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير ممدوح عبدالله فجحان آل حميدان القحطاني.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، إن نتائج متابعة جريمة إطلاق النار التي نتج عنها استشهاد الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات ممدوح عبدالله فجحان آل حميدان القحطاني، وهو يؤدي مهامه، ضمن فرقة مكافحة مخدرات، في مسح وتمشيط مواقع نائية بمحافظة تثليث في منطقة عسير، مساء يوم الخميس الموافق 1440/6/16هـ، أسفرت عن تحديد هوية المتورطين فيها، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر.

وأكد المتحدث الإعلامي، أنه وبتضييق الخناق عليهم، بادروا بتسليم أنفسهم؛ حيث جرى إيقافهم، ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.