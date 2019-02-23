السعودية اليوم / الأمير فيصل بن بندر يقدم العزاء في الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد - رحمها الله



الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل - رحمها الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

وأعرب أصحاب السمو الأمراء - أسرة الفقيدة - عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .

رافق سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

// انتهى //

21:33ت م

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الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل - رحمها الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .وأعرب أصحاب السمو الأمراء - أسرة الفقيدة - عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .رافق سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .// انتهى //21:33ت م0144

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