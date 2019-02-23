السعودية اليوم / 29 عملية مياه بيضاء في اليوم الثاني من حملة البلسم الدولية بمحافظة حضرموت



حضرموت 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

أوضح رئيس الفريق الطبي لحملة منظمة البلسم استشاري جراحة العيون والمياه البيضاء وحَول الأطفال في مستشفى القريات العام الدكتور بندر الزارع، أن الفريق الطبي لحملة منظمة البلسم الطبية إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية لجراحة العيون أجرى اليوم 29 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، والكشف وتقديم العلاج اللازم لحوالي 90 مريضًا، وذلك بمشاركة من الفريق المحلي بمستشفى سيئون العام.

وأشار إلى أن مجموع العمليات الجراحية التي أجريت خلال يومي عمل 39 حالة ، بالإضافة إلى الكشف وتقديم العلاج لما يقارب من 160مريضًا من الرجال والنساء والأطفال.

من جانبه بين مدير مستشفى سيئون العام أن الذين تقدموا للحصول على الخدمات المجانية الخيرية والإنسانية التي تقدمها المنظمة من خلال فريقها الطبي الزائر أكثر من خمسمائة مريض، فيما قدّم عدد ممن أجريت لهم العمليات والخدمات العلاجية شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهم الله - على ما يقدمانه للشعب اليمني في المجالات كافة وعن تقديرهم للمنظمة على جهودها الإنسانية الخيرية والكادر الطبي السعودي على جهودهم في خدمة المرضى.

مما يذكر أن الحملة العلاجية لا تزال مستمرة لتقديم خدماتها الطبية المجانية للأشقاء في اليمن.

// انتهى //

20:47ت م

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حضرموت 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأوضح رئيس الفريق الطبي لحملة منظمة البلسم استشاري جراحة العيون والمياه البيضاء وحَول الأطفال في مستشفى القريات العام الدكتور بندر الزارع، أن الفريق الطبي لحملة منظمة البلسم الطبية إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية لجراحة العيون أجرى اليوم 29 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، والكشف وتقديم العلاج اللازم لحوالي 90 مريضًا، وذلك بمشاركة من الفريق المحلي بمستشفى سيئون العام.وأشار إلى أن مجموع العمليات الجراحية التي أجريت خلال يومي عمل 39 حالة ، بالإضافة إلى الكشف وتقديم العلاج لما يقارب من 160مريضًا من الرجال والنساء والأطفال.من جانبه بين مدير مستشفى سيئون العام أن الذين تقدموا للحصول على الخدمات المجانية الخيرية والإنسانية التي تقدمها المنظمة من خلال فريقها الطبي الزائر أكثر من خمسمائة مريض، فيما قدّم عدد ممن أجريت لهم العمليات والخدمات العلاجية شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهم الله - على ما يقدمانه للشعب اليمني في المجالات كافة وعن تقديرهم للمنظمة على جهودها الإنسانية الخيرية والكادر الطبي السعودي على جهودهم في خدمة المرضى.مما يذكر أن الحملة العلاجية لا تزال مستمرة لتقديم خدماتها الطبية المجانية للأشقاء في اليمن.// انتهى //20:47ت م0134

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