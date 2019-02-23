السعودية اليوم / انطلاق مهرجان الزهور والبيئة بمحافظة الرس غداً



الرس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

ينطلق مهرجان الزهور والبيئة بمحافظة الرس ، غداً ، بنسخته الثالثة الذي تنظمه بلدية الرس بالتعاون مع هيئة السياحة والمحافظة بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة .

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان خليفة الخليفة ، أن المهرجان يحوي العديد من الفعاليات كركن الأسر المنتجه الذي يحوي مشاركة 100 أسرة و ركن صالة المعارض الذي يحوي 27 معرضاً متنوعاً بين الإدارات الحكومية والجمعيات التعاونيه والمشاتل وتنسيق الزهور ، وركن الصور الفوتوجرافيه و ركن الطفل ومجموعة من الأركان التي تستهوي الزوار ، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن مشعل امير منطقة القصيم ، على اهتمامه ودعمه الملموس لمهرجان الزهور بالرس ، كما قدم شكره لوكيل محافظ الرس بدر العساف ولرئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله الحنيني على متابعتهم وتذليل الصعوبات خلال الأيام الماضيه ، مؤكدا أن تكاتف الجميع في المحافظة هو من أسباب نجاح المهرجان في نسختيه الأولى والثانية.

// انتهى //

20:20ت م

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الرس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسينطلق مهرجان الزهور والبيئة بمحافظة الرس ، غداً ، بنسخته الثالثة الذي تنظمه بلدية الرس بالتعاون مع هيئة السياحة والمحافظة بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة .وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان خليفة الخليفة ، أن المهرجان يحوي العديد من الفعاليات كركن الأسر المنتجه الذي يحوي مشاركة 100 أسرة و ركن صالة المعارض الذي يحوي 27 معرضاً متنوعاً بين الإدارات الحكومية والجمعيات التعاونيه والمشاتل وتنسيق الزهور ، وركن الصور الفوتوجرافيه و ركن الطفل ومجموعة من الأركان التي تستهوي الزوار ، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن مشعل امير منطقة القصيم ، على اهتمامه ودعمه الملموس لمهرجان الزهور بالرس ، كما قدم شكره لوكيل محافظ الرس بدر العساف ولرئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله الحنيني على متابعتهم وتذليل الصعوبات خلال الأيام الماضيه ، مؤكدا أن تكاتف الجميع في المحافظة هو من أسباب نجاح المهرجان في نسختيه الأولى والثانية.// انتهى //20:20ت م0132

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