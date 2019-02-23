

تونس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

أصيب عسكري إثر انفجار لغم بجبل عرباطة بمحافظة قفصة جنوب غرب تونس .

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري في تصريح اليوم أنه تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى وأن حالته مستقرة، مشيراً إلى أن وحدات الأمن والجيش بدأت بحملات تمشيط بسفح جبل السلوم والمناطق المتاخمة له.

// انتهى //

19:57ت م

0129



تونس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأصيب عسكري إثر انفجار لغم بجبل عرباطة بمحافظة قفصة جنوب غرب تونس .وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري في تصريح اليوم أنه تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى وأن حالته مستقرة، مشيراً إلى أن وحدات الأمن والجيش بدأت بحملات تمشيط بسفح جبل السلوم والمناطق المتاخمة له.// انتهى //19:57ت م0129

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة عسكري ومدني جراء انفجار لغمين بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.