السعودية اليوم / قائد الجيش اللبناني يلتقي سيناتورا أميركيا



بيروت 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

التقى قائد الجيش اللبناني جوزاف عون اليوم في بيروت السيناتور الأميركي جيمس لانكفورد على رأس وفد من القيادة الوسطى الأميركية، وذلك بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد.

وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وحاجات الجيش اللبناني المختلفة في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقررة له.

// انتهى //

19:57ت م

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بيروت 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسالتقى قائد الجيش اللبناني جوزاف عون اليوم في بيروت السيناتور الأميركي جيمس لانكفورد على رأس وفد من القيادة الوسطى الأميركية، وذلك بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد.وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وحاجات الجيش اللبناني المختلفة في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقررة له.// انتهى //19:57ت م0128

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