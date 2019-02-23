السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى



القدس المحتلة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أحد حراس المسجد الأقصى لدى مغادرته الأقصى .

وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الاقصى سامر القباني أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط ،واقتادته الى أحد المراكز في القدس للتحقيق معه.

// انتهى //

19:57ت م

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القدس المحتلة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أحد حراس المسجد الأقصى لدى مغادرته الأقصى .وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الاقصى سامر القباني أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط ،واقتادته الى أحد المراكز في القدس للتحقيق معه.// انتهى //19:57ت م0127

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