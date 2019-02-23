سياسي / رئيس المجلس الشعبي الجزائري يؤكد حق المواطنين في التعبير



الجزائر 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري معاذ بوشارب اليوم، أن دستور الجزائر يكفل حق المواطنين في التعبير.

وأوضح بوشارب في تصريح له أن من حق الجزائريين التعبير عن مطالبهم وآرائهم واستيائهم بالطرق السلمية.

وأضاف أن خارطة الطريق التي جاء بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والندوة الوطنية التي دعا اليها ستكون جامعة لكل أطياف الشعب الجزائري، مؤكدا أنه من المتوقع أن تتوافق في (الندوة) الرؤى؛ من أجل مستقبل جديد للجزائر يأخذ منحى يتماشى مع العالم الجديد ومبادىء الجزائريين.

// انتهى //

19:56ت م

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الجزائر 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري معاذ بوشارب اليوم، أن دستور الجزائر يكفل حق المواطنين في التعبير.وأوضح بوشارب في تصريح له أن من حق الجزائريين التعبير عن مطالبهم وآرائهم واستيائهم بالطرق السلمية.وأضاف أن خارطة الطريق التي جاء بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والندوة الوطنية التي دعا اليها ستكون جامعة لكل أطياف الشعب الجزائري، مؤكدا أنه من المتوقع أن تتوافق في (الندوة) الرؤى؛ من أجل مستقبل جديد للجزائر يأخذ منحى يتماشى مع العالم الجديد ومبادىء الجزائريين.// انتهى //19:56ت م0126

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