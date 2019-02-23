انت الان تتابع تفاصيل خبر فندق خاص بالنساء في السعودية يثير جدل الانفتاح مجدداً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 08:25 مساءً - افتتح في منطقة حائل شمالي المملكة العربية السعودية فندق مخصص للنساء فقط، حيث يعد الفندق الثاني من نوعه في المملكة، والأول في المنطقة الشمالية وسط جدل وترحيب في الفضاء الافتراضي السعودي.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية في تقرير مصور لها، اليوم السبت، أن الفندق الأول للنساء على مستوى المملكة تم افتتاحه بالعاصمة الرياض في عام 2008.

وبحسب القناة فالفندق الذي يتكون من 25 غرفة مجهزة بشكل كامل، يوفر مختلف سبل الترفيه الخاصة بالنساء، ويعتبر مقصداً للطالبات الجامعيات، ويستضيف معلمات جامعيات وسائحات.

ويعمل في الفندق 18 امرأة لخدمة النزيلات، ويضم منتجعاً صحياً، ومركزاً للتجميل، وصالة ألعاب رياضية ومنطقة أطفال، إلى جانب قاعات طعام ومناطق للعبادة ومقهى.

وأشارت القناة إلى أن إدارة الفندق، الذي تُعد أسعار الغرف فيه رمزية مقارنة بغيره من الفنادق، تسمح للأطفال دون سن الـ9 بالإقامة مع أمهاتهم، كما يراعي في مختلف مرافقه النزيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

وفي وقت سابق ذكرت قناة "DW" الألمانية في تقرير لها بعنوان "فنادق خاصة بالنساء في السعودية.. اهتمام أم تنميط؟" أن الفرق بين فندق الرياض وفندق حائل الجديد، يكمن في طبيعة العاملات اللواتي يشتغلن به، حيث تعمل جنسيات متعددة في فندق الرياض منهن المغربيات واللبنانيات والهنديات، في حين لن يقبل فندق الحائل تشغيل جنسيات أخرى غير السعوديات.

وانتقد بعض المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفكرة ، حيث قال أحدهم: "لو كان الفندق خاص للرجال فقط كان منظمة حقوق الانسان عملت تحقيق على مستوى الشرق الأوسط"، في حين رد آخر أنها عنصرية وتمييز، ليتهكم ثالث متسائلاً : أين حقوق الرجل؟

في حين لاقى الموضوع ترحيباً بين السعوديات، معتبرين أنه مكان جيد حتى تأخذ "المحتشمات" راحتهن في التنقل ضمنه دون حرج.

وتشهد المملكة جدلاً مستمراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حول خطوات الانفتاح التي جاء بها ولي العهد محمد بن سلمان منذ عام 2017، والتي بدأها بعدة قرارات منها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وبناء دور سينما، وانتشار مهرجانات الغناء والترفيه في ظل حملة اعتقالات واسعة لناشطين وناشطات سعوديين كانوا قد طالبوا بذلك على مدار سنوات.