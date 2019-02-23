شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء المصري والان نبدء بالتفاصيل

‏استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم في مقر إقامته بشرم الشيخ، دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، الذي رحب بخادم الحرمين الشريفين في بلده الثاني مصر.



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