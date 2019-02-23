شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عسير: القبض على مطلقي النار على الجندي أول "القحطاني" والان نبدء بالتفاصيل
وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
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