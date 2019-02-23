شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عسير: القبض على مطلقي النار على الجندي أول "القحطاني" والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه بالإشارة إلى جريمة إطلاق النار التي نتج عنها استشهاد الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير / ممدوح عبدالله فجحان آل حميدان القحطاني ـ تغمده الله بواسع رحمته ـ وهو يؤدي مهامه ضمن فرقة مكافحة مخدرات ، في مسح وتمشيط مواقع نائية بمحافظة تثليث في منطقة عسير مساء يوم الخميس الموافق 1440/6/16 هـ , فقد أسفرت نتائج متابعة رجال الأمن للجريمة وتعقب مرتكبيها ـ بتوفيق الله ـ عن تحديد هوية المتورطين فيها ، ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر ، وبتضييق الخناق عليهم بادروا بتسليم أنفسهم ، حيث جرى إيقافهم ، ومباشرة الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.