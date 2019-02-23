الان تتابع التحالف : إصدار 28 تصريحا جويا و3 تصاريح برية و 109 تصريحات لحماية القوافل في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 28 تصريحا جويا و3 تصاريح برية و109 تصريح لحماية القوافل . فيما أوضح وجود سفينتين عالقتين تنتظران الدخول لميناء الحديدة منذ 5 أيام، و صدور 155 تصريحا خلال 3 أيام

منها 15 تصريحا لسفن متوجهة للموانىء اليمنية مبينا أن السفن المتوجهة لمينائي الحديدة والصليف تحمل مساعدات غذائية ومشتقات نفطية

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