شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عسير: المتورطون في قتل الجندي «آل حميدان» يسلمون أنفسهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

كشفت شرطة عسير عن مبادرة المتورطين في جريمة قتل الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير ممدوح آل حميدان القحطاني، إلى تسليم أنفسهم بعد تحديد هوياتهم وتضييق الخناق عليهم.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه وبالإشارة الى جريمة إطلاق النار التي نتج عنها استشهاد الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير ممدوح عبدالله فجحان آل حميدان القحطاني - تغمده الله بواسع رحمته -، وهو يؤدي مهامه، ضمن فرقة مكافحة مخدرات، في مسح وتمشيط مواقع نائية بمحافظة تثليث في منطقة عسير مساء يوم الخميس الموافق 1440/6/16 هـ، فقد أسفرت نتائج متابعة رجال الأمن للجريمة وتعقب مرتكبيها، بتوفيق الله، عن تحديد هوية المتورطين فيها وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وبتضيق الخناق عليهم بادروا بتسليم أنفسهم حيث جرى إيقافهم، ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة عسير حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشددة على أن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.