شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تعلن انضمامها للاتحاد الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام البلوي عن صدور الموافقة لانضمام الجمعية للاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي، مبيناً أن الاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي اتحاد يعنى بتطوير المهنة بكل أنحاء العالم و دائماً ما يدعم الدول الناشئة في هذا المجال وهو اتحاد مهني بحت.

وقال البلوي: "إن انضمام جمعية الإرشاد السياحي لجمعيات الاتحاد الدولي يتم به تبادل الخبرات في هذا المجال من ناحية التدريب والاطلاع على الأنظمة المعمول بها التي تدعم الشباب السعودي وتحفزهم للانضمام لهذه المهنة، مبيناً سعي إدارته لاستضافة المؤتمر الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي في السعودية في دورته 2023، وستطرح هذه الدعوة خلال اجتماع الاتحاد في دورته القادمة في دولة صربيا".

وأكد البلوي أنه من الأهمية خلق فرص عمل في الإرشاد السياحي إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المرشد السياحي هو المتحدث الرسمي -كما نصفه - باسم تاريخ و حضارة وثقافة المنطقة و هذا الأمر يجعلنا نعمل على تأهيل شباب قادرين على إرسال صورة إيجابية عن السياحة الداخلية، مشيراً إلى أن السياحة منظومة متكاملة من عدة خدمات تقدم من جهات مختلفة تبدأ و تنتهي بتواجد و مرافقة المرشد السياحي المسؤول الأول و الأخير عن صناعة انطباعات جيدة لما يقدم من تلك الخدمات مشيراً إلى أن هذا هو الدور المأمول من المرشد السياحي.

وأضاف:"هناك حوافز تقدمها الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين حيث أننا الآن بصدد إطلاق برنامج لدعم المرشد السياحي من خلال إنشاء صندوق لدعمه ماديا بمبالغ عند عمله على رحلات وبرامج سياحية معينة وفق اشتراطات محددة للدعم"، لافتاً إلى أن الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين تعمل على إشراك المرشدين في ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات الدولية كذلك تقديم دورات تدريبية مجانية وبرنامج التعريف بمهنة الإرشاد السياحي.

وكشف البلوي عن العمل على إعادة النظر في شروط الالتحاق بدورات الإرشاد السياحي موضحا بأنه تم في عام 2018 تدريب أكثر من 900 متقدم و 250 من المطوفين و جميعهم تنطبق عليهم الشروط الحالية، و قال: "نحن بصدد رفع نسبة النجاح لاختبار القياس و ذلك برفع المؤهل من الثانوية العامة إلى اشتراط المستوى الجامعي و شرط توفر الخبرة في مجال السياحية إضافة إلى إلغاء الدورة التدريبية و التي تقام لمدة خمسة أيام و اشتراط أن يلتحق المتقدم بدبلوم متخصص في الإرشاد السياحي وكل ذلك لتجويد الخدمة للسائح في ظل إقبال الشباب على تلك المهنة التي تستند على السياحة كأهم الموارد الاقتصادية القادمة بقوة".