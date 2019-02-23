شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» توقع مذكرة تعاون إستراتيجي مع «هواوي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بكين)

أعلنت وزارة الحج والعمرة أمس (الجمعة)، عن توقيع مذكرة تعاون إستراتيجي في العاصمة الصينية بكين مع شركة هواوي، بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء تطبيقات الهواتف الذكية، وإنترنت الأشياء، والدوائر التلفزيونية، وذلك على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لجمهورية الصين الشعبية.

وتأتي هذه المذكرة بعد عقد فريق عمل الوزارة وبمشاركة الهيئة العامة للاستثمار عدد من الاجتماعات وورش العمل بمقر شركة هواوي في الصين في إطار توجه المملكة لعقد شراكات إستراتيجية لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتضمنت المذكرة تصميم برنامج لتطوير رؤية العمرة الذكية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية والمواصفات الفنية لتنفيذ الخدمات التقنية، إضافة إلى بناء نظام انترنت الأشياء، ونظام متكامل للدائرة التلفزيونية في الأماكن المقدسة، وغرف مراقبة لمراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وستسهم مذكرة التعاون في رفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وتقليص الإجراءات، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.